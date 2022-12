Op Urk volgend jaar voor het eerst roetveegpiet naast Zwarte Piet

Ruzie om fiets leidt tot steekpar­tij in azc bij Hardenberg: Fadil (21) krijgt cel

Een ruzie over een mogelijk gestolen fiets leidde in het asielzoekerscentrum in Heemserveen, bij Hardenberg, op 24 augustus tot een steekpartij. De 21-jarige Fadil C. zegt dat hij zich verweerde, maar volgens de officier van justitie zocht hij juist de confrontatie met een groot mes in zijn hand. Hij krijgt 4 maanden celstraf.

15 december