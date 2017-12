Opbrengst Top 2000 Café Dedemsvaart hoger dan verwacht

Toen eigenaar Sandra van Munster van Teun’s Hoeve benaderd werd door de dj’s van het jaarlijkse Top 2000 Café had ze niet verwacht dat de drie mannen zoveel geld voor de zorgboerderij zouden ophalen. ,,We deden vooral mee om meer naamsbekendheid te krijgen. Echt bizar dat er zoveel is opgehaald. Ik was verbaasd toen ik dat hoorde.”

Nieuwe plannen

Het geld kan de zorgboerderij in Balkbrug goed gebruiken. Maar omdat ze niet hadden gerekend op zo’n groot bedrag, moeten er nog nieuwe plannen worden gemaakt. Van Munster: ,,We gaan in de hal een gedeelte van de vloer vernieuwen. Dat is nu een betonnen vloer maar die vervangen we door een houten vloer. Want dat is warmer. Wat we met de rest van het bedrag gaan doen, weten we nog niet. Daar zijn we nog over aan het nadenken.”