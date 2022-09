Open dag in azc dat onder vergrootglas ligt: ‘Ik schaam me voor medebewoners die zich misdragen’

Is 30 het nieuwe 20? Fraterhuis Talks bespreekt het moderne leven in Zwolle

Liefhebbers van korte lezingen over diverse landelijke maatschappelijke thema’s kunnen vanaf komende maand aan hun trekken komen in Filmtheater Fraterhuis. Het filmtheater presenteert namelijk de Fraterhuis Talks. De eerste is op 5 oktober en kent Robin Kramer als eerste spreker.

22 september