Open Dag regionale naturistenclubs trekt veel veertigplussers, maar nauwelijks jongeren

Naturistenvereniging Balderhaar investeerde onlangs twee ton in haar naturistenterrein, onder meer om aantrekkelijker te worden voor jongeren. Namens de Naturisten Federatie Nederland (NFN) bezocht manager Liza Botter de vereniging in Hardenberg tijdens de Open Dag en zag voornamelijk veertigplussers. ,,Ook wat buurtbewoners die achter het bosje wilden kijken, maar weinig jonge mensen, in ieder geval. Misschien was er later op de dag meer animo onder hen.’’

Zwollenaar Klaas Jurjes (woordvoerder van Balderhaar) reageert: ,,Nee. Geen jeugd. De gehele dag niet. We hebben voornamelijk aanloop gehad van veertigplussers, veel jonger werd het niet en dat speet ons zeer.’’

Pubers

Oorzaken volgens Jurjes: ,,Veertigplussers hebben relatief veel tijd, jongere gezinnen willen liever meer verzorgde vakanties. Het verenigingsleven in zijn algemeenheid spreekt jongeren bovendien minder aan.’’

Naturisme is daarnaast niet de eerste vorm van ontspanning die opduikt in een puberbrein, denkt hij. ,,Pubers hebben te maken met een lichaam dat behoorlijk verandert in korte tijd en zijn geneigd om sneller een handdoekje om te slaan.’’

VRIJ

Ook Naturistenvereniging Veluwe, Rijn & IJssel (VRIJ) uit Zeewolde heeft amper jeugd voorbij zien komen tijdens de Open Dag. Piet van der Hagen namens VRIJ: ,,De Open Dag was een topdag, we hebben behoorlijke ledenaanwas mogen bijschrijven, maar jeugd? Tja, wat is jeugd? Veertigplus is ook nog jong.’’ In die categorie zoekt VRIJ de klandizie ook. ,,We hebben sinds kort een zwembad, maar richten ons verder voornamelijk op veertigplussers.’’

Van der Hagen vindt het ook geen probleem dat jongeren de weg naar zijn naturistenclub niet massaal weet te vinden. ,,Jongeren zijn sowieso wat minder van het verenigingsleven. En om aanwas van jeugdleden van levensbelang te noemen voor onze vereniging gaat mij te ver. We kunnen prima bestaan van veertigplussers, een groep die de laatste vijf jaar een stijgende lijn laat zien.’’

Jurjes beaamt die stelling. ,,Bovendien zijn ouderen steeds langer vitaal, dus wat het voortbestaan van naturisme zit het wel goed. Het zou echter fijn zijn als er meer jonge mensen afkomen op naturistenverenigingen, dat zorgt toch voor een wat meer levendige sfeer.’’