Open MRI Hardenberg uitgebreid met cardiomodule

Volgens cardioloog Marlon Olimulder is de Open MRI in Hardenberg de enige in Nederland die scans van het hart kan maken. ,,We maken volledige scans, waarbij de kwaliteit hetzelfde is als die van een gesloten MRI. We onderzoeken onder andere de functie van het hart, afwijkingen aan de hartspier, afwijkingen aan het hartspierweefsel of oude infarcten."