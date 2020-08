Ophaalbrug Loozen weken dicht voor automobilist, maar schipper kan juist wél gas geven

Video Fanatiek voetbal­team azc Hardenberg traint zich suf en zoekt een tegenstan­der: ‘Wie durft?’

10 augustus Ze komen uit Gambia en Nigeria - en een enkeling uit Eritrea - en zitten in verschillende stadia van hun asielprocedure te wachten in het azc in Hardenberg. Maar stilzitten is geen optie voor deze jonge mannen: één, soms twee keer per dag traint dit voetbalteam op de velden van HHC Hardenberg. Nu nog een tegenstander. ,,Wij zijn er klaar voor”, aldus coach Ali Moussa.