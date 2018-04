OpKoers.nu laat zich niet in zijn hemd zetten bij collegevorming Hardenberg

De lokale partij die van drie naar vijf zetels steeg is nu qua grootte de derde partij. ,,De kiezers verwachten veel van ons en we gaan er voor'', benadrukte fractievoorzitter Annie Kelder vanavond in de raadsvergadering. ,,We zullen geen grote broek aantrekken maar zijn ook niet van plan ons in onze hemd te laten zetten'', waarschuwde Kelder alvast. Met de beschouwingen van alle partijen op de verkiezingsuitslagen ging de vorming van een nieuwe coalitie officieel van start. CDA-informateur Jeroen Goudt, die de komende weken in beslotenheid praat met de afzonderlijke fractieleiders, luisterde op de publieke tribune aandachtig toe.