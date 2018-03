OpKoers.nu via de stoep richting verkiezingen Hardenberg

,,We wilden een bijzondere manier om in onze campagne te kunnen verwerken", stelt lijsttrekker Annie Kelder. Met zichtbaar genoegen ziet ze hoe met behulp van een groot metalen sjabloon de laatste van vele tientallen afdrukken op de stoep wordt nagelaten. Overal in de gemeente Hardenberg worden wandelaars opgeroepen om straks hun stem uit te brengen op de lokale partij. ,,Herhaling is de kracht van reclame", stelt Kelder. ,,Elke keer als mensen het zien wordt hen als het ware in herinnering gebracht dat ze hun op- en aanmerkingen over wijk of gemeente ergens kwijt kunnen. Het is de leefbaarheid waar wij ons voor in willen zetten."