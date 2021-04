Opletten in grensstreek bij Hardenberg: met minder besmettingen trekt Duitsland aan ‘coronanoodrem’

De Duitse regering trekt aan de ‘coronanoodrem’ in gebieden waar drie dagen het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners boven de 100 ligt. Dat is het geval in de aangrenzende regio's Grafschaft Bentheim en Emsland, waar de indicator varieert tussen de 120 en 170. Saillant detail: in onze regio IJsselland ligt de besmettingsgraad een stuk hoger en testten afgelopen week 267 per 100.000 inwoners positief.