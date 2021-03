‘Oppermachtig’ CDA maakt na agrarische afstraffing in Vechtdal een vrije val

’t Is doorbijten voor verkeer in Vechtdal, maar vernieu­wing N-wegen schiet ook al op

16 maart De wegwerkers die zich dagelijks inspannen voor een betere doorstroming van het verkeer in het Vechtdal liggen op schema. Dankzij de planning van de aannemer zijn de meest grote verkeersprojecten al eind dit jaar gerealiseerd. Voordat het zover is, wordt het voor automobilisten nog wel even doorbijten, want in de zomer ligt de hele N340 er drie weken uit.