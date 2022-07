Oproep Hardenbergse politiek: ‘Doe aangifte van incidenten veiligelanders’

De zes fracties schrijven dat ze ‘steeds meer klachten’ ontvangen over overlastgevende bewoners van het azc in de Hardenbergse buurtschap Heemserveen. Niet zo zeer klachten over incidenten rondom het azc zelf, maar vooral op straat en in het centrum van de stad. De extra boa die Offinga wil inzetten moet daarom niet alleen rond het azc in actie komen maar juist ook in de stad.