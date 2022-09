Oranje onder 19 start EK-kwalificatie in Hardenberg met magere overwinning op Moldavië

PEC-spe­ler Samir Lagsir is op de weg terug van zijn zware knieblessu­re: ‘Mentaal moeilijk teamgeno­ten te zien trainen’

Samir Lagsir (19) stond afgelopen seizoen op het punt van doorbreken bij PEC Zwolle, totdat hij in de winterstop de kruisband van zijn rechterknie afscheurde. Hij werkte in Zeist hard aan zijn herstel en is inmiddels terug in Zwolle, waar hij hoopt weer belangrijk te kunnen worden. ,,Het was vooral zwaar om te moeten toekijken.”

18 september