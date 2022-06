Organisatoren Random Live Festival in Loozen doen alles zelf (letterlijk)

,,Het festival is een logisch vervolg op de twee online-festivals die we in de coronaperiode hebben georganiseerd.” Arjan Schepers is zanger/gitarist van Random Five, de band die de organisatie van het Random Live Festival op het terrein van Expedition Outdoor aan de Hardenbergerweg 27 in Loozen op zich neemt. De band doet dit samen met de medewerkers van het outdoorbedrijf. ,,Uiteindelijk is het succes van een muziekfestival de directe interactie met het publiek. Dat was bij de eerste edities vanwege de toen geldende coronamaatregelen niet mogelijk”.