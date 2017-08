Orkesten zoeken elkaar op voor MegaConcert Gramsbergen

Traditioneel was de organisatie in handen van Crescendo. Maar het afzwaaien van een aantal leden zorgden voor een leegte in de organisatie. ,,Het idee ontstond om samen te werken met Soli Deo Gloria, wat we met de jeugd ook al doen", vertelt mede-organisator Agnes Snippe. Het gevolg is dat ieder jaar een andere dirigent de leiding heeft over het orkest. Dit jaar geeft Alfred Willering de maat aan.

Ook inhoudelijk ondergaat het MegaConcert een metamorfose. De charme van het concert is dat muzikanten uit heel het land slechts twee uur samen repeteren, waarna ze de grote uitvoering spelen. Echter gaven muzikanten aan dat de muziek die gespeeld werd soms te moeilijk was voor de korte repetitietijd. ,,Het niveau voor muzikanten is iets verlaagd, maar de muziek wordt voor de leek herkenbaarder." Op de speellijst staan onder meer 'Let me entertain you' en 'You can leave your hat on'.