Oud-manager Aldi in Almelo ten onrechte ontslagen, maar ze krijgt ‘slechts’ 60.000 euro

Het is een bittere pil voor de vrouw die ooit leiding gaf aan zeven filialen van Aldi in Twente en de Achterhoek. Twee incidenten in 2021 lijken haar de das om te hebben gedaan. Daarbij bleek de vrouw, die sinds 2013 in vaste dienst was van Aldi, zich van geen kwaad bewust. Deze krant heeft de dame in kwestie benaderd om haar verhaal te doen, maar ze heeft ervoor gekozen niet over het conflict te praten.