Oud-voetballer Bas Sibum wordt hoofdtrainer Roda JC: ‘Het voelt vertrouwd’

Prijst Zwolle zich uit de markt met deze strikte regels, waaraan een nieuwe speelhal moet voldoen?

Zwolle wil graag een speelhal in de stad en heeft daarvoor regels vastgelegd. Kermisautomaten worden niet toegestaan, maar volgens betrokken ondernemers prijst Zwolle zich daarmee uit de markt. Want de ene kermisautomaat is de andere niet.