Oud-Wierdenaar Tom Koehorst gaat tot het gaatje voor KiKa

5 arrestaties Verjaar­dags­feest­je loopt uit de hand: Andre uit Slowakije is mishandeld in zijn eigen woning in Almelo

ALMELO - Vier mensen zitten nog vast na een gewelddadig incident in de Dijksstraat, zondag in Almelo. Het ging daarbij om een slaande ruzie in een woning - waarbij ook met een pistool is gedreigd - tussen Slowaakse arbeidsmigranten. De belaagde familie kent de daders: een dag eerder vierden ze nog een verjaardag samen. Toen was de stemming al grimmig.

13 december