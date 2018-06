Ouders protesteren tegen sluiting dorpsschool Radewijk

Christelijke basisschool 't Kompas in Radewijk sluit na het volgende schooljaar waarschijnlijk voorgoed de deuren. Dat is het gevolg van een fusie met de openbare basisschool in Den Velde, die net als ’t Kompas te kampen heeft met dalende leerlingenaantallen.

De medezeggenschapsraad van de dorpsschool in Radewijk brengt binnenkort een advies uit over de samenvoeging, die als gevolg zal hebben dat 't Kompas wordt gesloten. Op basis van dat advies neemt het christelijk schoolbestuur Stichting Chrono een definitief besluit, vertelt directeur-bestuurder Henk Brink.

Open Radewijk

Ouders en andere inwoners van de ruim 600 zielen tellende Hardenbergse buurtschap hebben grote moeite met de dreigende sluiting van de school, die vorig jaar nog het eeuwfeest vierde. Zij vormden de werkgroep Open Radewijk en zochten de publiciteit. ,,Niet alleen voor de kinderen en de ouders, maar zeker voor een dorp als Radewijk zou het sluiten van de enige school een enorme aderlating zijn. De school is het kloppend hart van de gemeenschap en draagt bij aan de leefbaarheid op het platteland.'' In maart stemde 80 procent van de ouders vóór het behoud van 't Kompas. ,,Er is geen enkele reden om de dorpsschool te sluiten. Er zijn voldoende leerlingen, de kwaliteit is op orde en Chrono is financieel gezond”, stelt de werkgroep, waarvan de leden niet met hun naam in de krant willen.

Levensvatbaar

Ook directeur-bestuurder Brink is terughoudend. ,,Ik wil de discussie liever niet via de media voeren...'' Wel wijst Brink er op dat niet het schoolbestuur het initiatief nam voor de studie naar samenvoeging, maar dat de medezeggenschapsraad van 't Kompas zelf drie jaar geleden vroeg om onderzoek naar de vorming van een 'levensvatbare plattelandsschool'. ,,Ik snap de emoties en de vrees dat hierdoor de leefbaarheid achteruit gaat. Maar 't Kompas en de basisschool in Den Velde zijn kleine schooltjes met maar zo'n vijftig leerlingen, de komende jaren zal dat verder achteruit gaan. Daar waar het kan moeten we kiezen voor slimme vormen van samenwerking. Kijk maar naar het Drentse dorp Gees, daar wilden de openbare en christelijke scholen niet samenwerken en hebben ze helemaal geen basisschool meer.''

Drie kilometer