Over twee jaar is Vecht-gebied onder Hardenberg een stuk spannender

video Bestrijden exotische planten kost waterschap­pen tonnen. (En het is dweilen met de kraan open)

10 november Voor particulieren is de Japanse duizendknoop een ware hel in de tuin, voor de waterschappen is dat de Grote Waternavel en andere exotische waterplanten. Aan bestrijding van deze snelgroeiers zijn de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta tonnen per jaar kwijt.