Overgrootouders van Leonie (8) verkopen boeken voor nieuwe fiets

Als je over de Zwolseweg in Balkbrug rijdt ,valt het niet direct op, maar hij staat er wel: een zelfgemaakt kraampje met oude boeken. Een klein geldkistje staat ernaast. Van achter het raam hoopt overgrootoma Aly dat er veel boeken verkocht worden, terwijl opa Gerrit druk bezig is een nieuw boekenkastje te timmeren. En dat alles voor hun achterkleindochter. Want de kleine Leonie, een meisje met een ontwikkelingsachterstand, moet toch fijn kunnen fietsen?

Een vrolijk meisje van 8 jaar hangt achterover op de bank met de telefoon van haar moeder. Geïnteresseerd in wat er maar op het schermpje verschijnt. Zodra ze iets enthousiaster wordt, komen er een paar kreunen over haar lippen. Daar blijft het ook bij, praten kan ze niet. Ze heeft een deletie op chromosoom 21. ,,Het is heel zeldzaam, ze mist dus een stukje in een chromosoom. Een foutje van moeder natuur.''

Fietsen

Inmiddels is Leonie weer wat jaren verder, ze zit nu op een ontwikkelingsleeftijd van een kind van 3 jaar oud. Doordeweeks gaat ze naar een orthopedisch dagcentrum. Als ze thuis is, wil ze graag fietsen. Haar aanhangfiets, de Weehoo, is alleen te klein geworden voor haar. En dat is de reden waarom haar overgrootouders boeken verkopen. De fiets die Leonie nodig heeft, een duofiets, kost 7000 euro. ,,Dat zijn heel wat boeken'', beaamt oma Aly.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil een tandem vergoeden, maar dat is voor het blonde meisje geen optie. ,,Op een tandem zit ze voor me. Als ze zichzelf losmaakt kan ik er niet bij, of ze valt om. Dat is echt gevaarlijk.'' De gesprekken hebben tot dusver niet veel opgeleverd voor het gezin. Moeder Jessica Hilberink: ,,Het mailcontact is op zich goed, maar het schiet niet op. We hoeven echt niet meteen een fiets van 7000 euro, maar een waardecheque in plaats van die tandem zou al veel helpen.''

Pet

Dweilorkest De Bruggebloazers heeft Jessica en Leonie vorige week verrast met een cheque van 250 euro. Jessica en haar opa en oma zijn ook fanatiek lid van het dweilorkest. ,,Maar dat was totaal buiten ons om gegaan hoor'', vertelt de moeder. ,,Heel fijn. Maar ik wil niet met de pet rond, daar houd ik niet van.'' Een crowdfundingsactie ziet de moeder dan ook niet zitten. Het gezin heeft inmiddels een tiende deel van het totale bedrag binnengehaald. ,,Ik heb geen idee of we het gaan redden, maar we blijven boeken verkopen'', vertelt oma Aly stellig. ,,Doneren mag ook hoor, alle boeken zijn welkom.''

Vanwege privacygevoeligheid kan de gemeente niet ingaan op bovenstaand verhaal.