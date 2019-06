Overijssel wil plannen uitvoeren van Gehandicaptenminister Rick Brink uit Hardenberg

video Oorverdo­ven­de onweers­knal trilt Jannie van het dak in Dedems­vaart: ‘Ik sta nog te shaken’

19 juni De zeer grote brand die vanmiddag na blikseminslag in Dedemsvaart is ontstaan is inmiddels meester. Het hele dorp heeft het over die ene oorverdovende knal die tot in Hardenberg te horen was. Jannie van der Sluis stond er wel heel dichtbij. ,,En ik was al bang voor onweer.”