Overijssels kampioenschap stokdorsen op 24e Holthoner Oogstdag

Recreatie­park voor honden in Radewijk kan, als nachtelijk geblaf binnen de perken blijft

1 augustus Hardenberg wil in principe medewerking verlenen aan realisering van een recreatiepark voor honden en hun baasjes in Radewijk. Na overleg met Plaatselijk Belang Radewijk vraagt het Hardenbergse college van B en W de initiatiefnemers wel om in het plan goed te onderbouwen hoe het zit met de verkeersveiligheid, hoe ze blaffende of jankende honden in toom houden en hoe ze willen voorkomen dat koeien in omringende weilanden door ‘vakantievierende’ viervoeters worden besmet met neospora.