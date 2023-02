Overijsselse CDA-lijsttrekker Rick Brink breekt knie na ongeluk op A28

Turkse muzikanten in Zwolle geven benefiet­con­cer­ten voor slachtof­fers aardbeving: ‘Minste dat we kunnen doen’

Yağmur Şimşek en Utku Geçgel hadden meteen het gevoel dat ze iets wilden doen, toen ze de eerste berichten over de aardbeving in hun thuisland Turkije tot zich kregen. Vanaf donderdag geven de Zwolse studenten een aantal benefietconcerten in Schouwburg Odeon en Academiehuis Grote Kerk.