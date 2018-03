Overleden fietser 70-jarige inwoner Dedemsvaart

update Politie lost schoten op vluchtauto in Emmen

26 maart De politie heeft zondagavond in Emmen geschoten op de banden van een personenauto. Daarin zat een dertigjarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die er in de auto vandoor ging. De auto, een witte VW Polo, is vanavond na een melding aangetroffen bij Ter Apel. De verdachte is nog op vrije voeten.