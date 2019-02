Overleden Henk Veltink verrast voetbalvereniging Mariënberg met erfenis: ‘hier word je stil van’

Hardenberg­se balleri­na's mogen dansen in voorstel­ling van The Royal Moscow Ballet

2 februari De schouders hoog en de handen gevouwen. De meiden van balletschool Cora hebben een spannende tijd achter de rug: afgelopen vrijdag kregen zij de kans om een plekje in een beroemd ballet te veroveren. In maart komt The Royal Moscow Ballet weer naar Nederland, waar lokale danseresjes de kans krijgen mee te dansen met The Sleeping Beauty in de Voorveghter. Vrijdagavond kwam de Russische danseres en choreograaf Anastasia Emelianova een masterclass geven aan de Hardenbergse ballerina's.