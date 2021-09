Oversteken gaat mis: busje ramt brommobiel op N343 vlak bij Hardenberg

video Bloedspo­ren op parkeer­plaats bij Oldemeijer: stille getuigen mishande­ling

24 augustus Een 33-jarige man uit Oldenzaal is maandag tegen middernacht gewond aan komen lopen bij een camping aan de Grote Beltenweg in Rheeze. Hij verklaarde dat hij in de avonduren zou zijn mishandeld en was achtergelaten in een bosperceel bij een parkeerplaats aan de Oldemeijerweg, een kilometer verderop. De politie begon nog diezelfde nacht met een onderzoek, dat in de ochtenduren bij daglicht werd voortgezet. Aanhoudingen zijn nog niet verricht.