Overvallers die vrouw opsloten in meterkast De Krim sloegen mogelijk eerder toe

Zondags­open­stel­ling verdeelt Hardenberg­se coalitie

12 februari De christelijke partijen in de Hardenbergse coalitie staan lijnrecht tegenover elkaar in hun opvattingen over de zondagsopenstelling van winkels. Waar de ChristenUnie principieel tegen de verruiming is, vindt het CDA die nog niet ver genoeg gaan. CDA-fractievoorzitter Rick Brink kondigde vanavond al aan dat zijn fractie op 26 februari twee voorstellen indient waarmee het collegevoorstel wordt aangescherpt. Als een meerderheid voor stemt, mogen supermarkten voortaan elke zondagmiddag open, en mag elke kern in de gemeente Hardenberg zelf bepalen hoe de tien koopzondagen voor de overige winkeliers over het jaar verdeeld worden.