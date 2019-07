Paarden in veiligheid gebracht bij gerstbrand in Bruchterveld

Basisscho­len De Krim gaan samen verder onder een dak

9:01 CBS De Bon en OBS De Klimop gaan straks samenwonen in een gloednieuw gebouw naast de nieuwe multifuntionele accomodatie (MFA) in De Krim. Er zijn meerdere locaties onderzocht, de locatie aan de Beukenlaan kwam als beste uit de test en beschikt over voldoende ruimte. Het plan is dat de scholen het nieuwe schoolgebouw in 2023 gaan betreden met ongeveer 170 kinderen.