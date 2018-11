Paardenhandelaar en dierenarts: ‘We moeten meer doen om rhinovirus te voorkomen’

Myrna (23) opent bruidsboe­tiek in asperge­boer­de­rij van ouders in Diffelen

7:00 Wie straks op bezoek komt bij asperge-boerderij 'Het Nijenhuis’ in Diffelen, kan voortaan ook een bruidsjurk op de kop tikken. Dochter Myrna Nijhuis besloot tijdens haar studie alles om te gooien en een eigen zaak te beginnen: Over de Maan. Een bruidsboetiek voor de moderne bruid. In de asperge-boerderij van haar ouders.