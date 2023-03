Paasvuren Vechtdal mogen branden ondanks nabije natuur: Dalfser bakens al klein genoeg

Kinderen uit Hardenberg en Ommen vallen voor ‘vette, flexibele robotar­men': ‘Jonge technici hard nodig’

Van bouwbedrijven tot attractiepark Slagharen, de jaarlijkse ‘Week van de Techniek’ in het oosten van het land is weer aangebroken. In met name gemeente Ommen en Hardenberg worden er bij tientallen bedrijven schoolklassen van zowel de basisschool als het voortgezet onderwijs rondgeleid. „Hier worden bierkratjes van merken gemaakt die kinderen herkennen.”