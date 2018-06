Paradijs voor bejaarde honden opent in Balkbrug

Ernst Klunder van zorginstel­ling Dimence naar 's Heeren Loo

14 juni Ernst Klunder, voorman van zorginstelling Dimence, vertrekt per 1 oktober naar 's Heeren Loo. Dat meldt Klunder in een bericht aan de medewerkers van de Dimence Groep met vestigingen in onder meer Zwolle, Deventer en Almelo.