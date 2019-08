Parkinson Café Hardenberg viert lustrum met een lach en een traan

Oude Nijhuis, die onder meer op alle openbare basisscholen in de gemeente Ommen directeur was, kreeg in 2000 de diagnose Parkinson. ,,Een milde vorm, dan hou je het langer vol. In het ziekenhuis was het protocol ‘zo min mogelijk medicijnen’, maar ik wilde een second opinion van het AMC in Amsterdam. Daardoor kreeg ik meteen goede medicijnen, want ik was 44 en had geen zin om ziek te worden. Ik reageerde er goed op, pas later werd dat toch wat minder. In 2011 moest ik stoppen als schooldirecteur en werd ik senior-adviseur van de overkoepelende stichting, Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Vier jaar later onderging ik een operatie, sindsdien worden via DBS, Deep Brain Stimulation, 24 uur per dag door een soort pacemaker stroomstootjes naar m'n hersenen uitgezonden waardoor ik niet meer tril. De ziekte schakel je daarmee niet uit, maar het leven wordt een stuk aangenamer waardoor ik beter blijf functioneren.’’