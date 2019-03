Partijen Overijssel sluiten aan bij noordelijk protest tegen gaswinning

Vanuit Overijssel sluiten D66, de PvdA en GroenLinks aan bij het protest, dat ook wordt ondersteund door de waterschapspartijen Water Natuurlijk Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. Vermillion en NAM hebben het voornemen om op meerdere plekken in Drenthe, Friesland en Noord-Overijssel gas te gaan winnen. Eén van die beoogde plekken is Hardenberg, waar de NAM plannen heeft om nieuwe putten te boren om de productie die daar al plaats vindt in stand te houden. Andere plannen zijn productieversnelling in Wapse (Drenthe), herontwikkeling van velden rond Assen en het opschroeven van de productie bij Eesveen in Overijssel.

Zorgen

Nieuwe, meer of langere gaswinning hoort niet thuis in een tijd van energietransitie, melden de samenwerkende actiepartijen. De plannen richten volgens de partijen schade aan. ‘Omdat dit onder inwoners leidt tot grote zorgen is dit een onwenselijke ontwikkeling’. ,,Wat wij willen doen is de bestaande gaswinning afmaken’’, zegt Kirsten Smit van de NAM. ,,Dat gebeurt ook bij Hardenberg. Daar zitten nog wat laatste gasresten die we mogelijk gaan gebruiken, maar dat is nog lang niet zeker. Dat hangt van veel factoren af. Er moet voldoende gas in zitten, maar dat weet je pas als je een put hebt geboord.’’ Wat ook meespeelt is het tijdstip. ,,Hoever zijn we dan met de energietransitie en is het dan nog wel nodig?’’

Verlengen