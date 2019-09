Patiënt steekt matras in brand in kliniek Veldzicht Balkbrug: afdeling ontruimd

Woongebied Bransveen in Dedems­vaart krijgt 90 nieuwe woningen

14:42 In de woonwijk Bransveen in Dedemsvaart worden de komende jaren 90 nieuwe woningen gebouwd. Het gaat om rijtjeshuizen, twee-onder-een-kappers en vrijstaande woningen. Ook is er ruimte voor sociale huurwoningen. De kavels gaan dit jaar nog in de verkoop.