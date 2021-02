PB Dedemsvaart wil breder onderzoek verhuizing sportpark: niet alleen Kotermeerstal

Verkie­zings­rel in Hardenberg: Forum plakt Baudet volledig óver GroenLinks heen. ‘Heel kinderach­tig’

15 februari Een pamfletrel die in Hardenberg laag over laag wordt uitgevochten. De ene dag zag Romano Boshove van GroenLinks zichzelf nog op het aanplakbord, een dag later was het zeven keer Thierry Baudet. De lokale politicus met Haagse ambities noemt het sneu, maar krijgt nu plakhulp van de plaatselijke VVD. Baudet: ,,Heel lief. Kartelpartij helpt kartelpartij. Samen tegen de pestkoppen.”