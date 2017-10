PB Heemse vraagt aanpak kruising Haardijk

Knooppunt

Op dit knooppunt van de Haardijk/Twenteweg (N343) komen verkeersstromen samen vanuit Ommen, Bergentheim, Rheeze, Diffelen, Coevorden en het centrum van Hardenberg. Ook van en naar de naburige Rabobank, tankstation en outletwinkel Je Eigen Kraam gaat veel verkeer. Auto’s die vanaf de Rabobank komen staan soms dwars op de Scholtensdijk te wachten voor het rode licht, voordat ze de N343 op kunnen rijden. Simpelweg omdat er niet genoeg ruimte is om netjes in het voorsorteervak te gaan staan.

‘Monitoren’

De jaarlijkse fietsronde met de ‘gebiedswethouder’ bracht een jaar geleden al wel een oplossing voor de verkeerssituatie bij de Rabobank. Die staat aan de Hof van Otten, een officiële weg, maar veel passanten beschouwden het als een uitrit en namen voorrang. In samenspraak met de gemeente is dat nu een voorrangskruising geworden, wat de duidelijkheid en dus de verkeersveiligheid vergroot. ,,Dat is mooi opgelost, zoiets willen we ook graag bereiken een paar meter verderop met de kruising Haardijk-Hessenweg’’, zegt Breukelman.

Oplossing

Een oplossing hebben de PB-bestuurders zelf niet. ,,Dit is niet makkelijk op te lossen hoor. Voor een rotonde is het hier waarschijnlijk te druk en onoverzichtelijk. Het zou al mooi zijn als we de stromen fietsers/voetgangers en gemotoriseerd verkeer apart van elkaar kunnen afwikkelen. We vragen de gemeente om een verkeerskundige hier eens naar te laten kijken. Daarom zijn we ook blij met de vragen die het CDA hierover heeft gesteld aan burgemeester en wethouders. Hopelijk komt het binnenkort op de agenda van de gemeenteraad.’’