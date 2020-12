Personeel Vechtdaltrein moet échte vuist kunnen maken, Arriva pleit voor meer dan bodycams

video Random Live: 4 bands, 1 livestream voor muziekmin­nend Hardenberg

10 december Je verzint wat, als artiest zijnde, in een door corona beperkte maatschappij. Natuurlijk, je wilt spelen, en dan is het veeleer de kunst om te ontdekken wat wél kan in plaats van niet. Met die visie is de organisatie van Random Live aan de slag gegaan. Vier bands, vier locaties in even zo veel Hardenbergse kernen, een team van acht technici en de goodwill van vele vrijwilligers moeten vrijdagavond vanaf 20.30 uur gaan leiden tot één stream op Facebook en YouTube: Random Live!