Peter de Patrijs is in gevaar, en dus grijpt Hardenberg in

Hardenberg­se jeugd leest meer dan duizend boeken in project Scoor een Boek!

10 mei Het boekenproject Scoor een Boek! waaraan zes basisscholen in de gemeente Hardenberg dit jaar voor het eerst hebben meegedaan, is in de smaak gevallen bij de jonge lezertjes. In tien weken tijd lazen ruim tweehonderd basisscholieren uit de groepen 5 en 6 bij elkaar meer dan duizend boeken uit.