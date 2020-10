Petra (57) stalkte ziekenhuis en bedreigde huisarts uit Hardenberg: ‘Het was niet expres’

Petra K. bedreigde de huisarts in Hardenberg dit voorjaar en deze zomer meerdere keren via de telefoon, zo wordt haar verweten. Ook mailde ze dreigende teksten naar de huisartsenpost en belde ze met noodnummer 112 zonder dat daar aanleiding toe was. Het ziekenhuis in Zwolle werd eveneens bedreigd en gestalkt, zei de officier van justitie.



De vrouw heeft op hoofdlijnen bekend. Het onderzoek is nog niet afgerond. Zo moeten een psycholoog en psychiater haar nog onderzoeken. Ze leidt aan angsten en depressies, zei ze zelf op de zitting. K. was via de telefoon met de rechtbank verbonden.