Peuter wil niet eten, moeder smijt bord op tafel waardoor kind ernstig gewond raakt

Het drama op 15 juli vorig jaar ontrolde zich dinsdag nog eens in volle hevigheid voor de rechtbank in Zwolle waar de 33-jarige P.S. wordt beschuldigd van zware mishandeling van haar kind. In tranen vertelt ze het verhaal zoals dat volgens haar gegaan is. Ze had al stevige psychische problemen, wat er niet beter op is geworden na haar scheiding. Ze verbleef noodgedwongen bij haar moeder in Dedemsvaart. De twee hebben altijd al een moeilijke relatie gehad, en de irritatie in het huis liep hoog op.