Piet-Cees wil met vlam in de pijp van Hardenberg naar Den Haag: ‘Henkie helpt’

Melissa probeert kinderen warm te maken voor klassieke muziek: 'Ik wil heel graag dat ze dit meemaken'

9 januari Pianiste Melissa Siemonsma wil jonge kinderen laten kennismaken met klassieke muziek. ,,Wanneer ik piano speel, zie ik plaatjes. Melodieën roepen emoties op. In Chopin kan ik me het meeste verliezen, dan duik ik in mijn eigen wereld. Dat is het allerlekkerste gevoel. Mijn vriend weet dan ook dat hij niet plotseling binnen moet lopen.’’