Pinautomaten Oost-Nederland en Flevoland populair bij dievengilde

De plof- en ramkraak in Gramsbergen afgelopen weekeinde, is het voorlopige dieptepunt in de jacht van criminelen op cash uit pinautomaten. Oost-Nederland en Flevoland zijn populaire jachtterreinen. Hoe komt dat?

,,Het grootste deel van deze krakers komt uit het gebied rond de as Amsterdam-Utrecht. Midden-Nederland is het gebied dat ze goed kennen en waar ze dus makkelijker met minder risico in kunnen opereren dan in andere streken van het land’’, zegt Cyrille Fijnaut, criminoloog en hoogleraar rechtsvergelijking.

A1

Via de snelweg A1 reizen de krakers ook graag naar Oost-Nederland of Duitsland. ,,Wat dan wel voorkomt is dat Nederlandse krakers op Duits grondgebied – op een vakantiepark – een huisje huren. Vanuit daaruit gaan ze op pad. Ze plegen kraken in Nederland maar ook in Duitsland. Dan verminderen ze het risico dat ze al op de A1 of zo worden onderschept en kunnen ze sneller ergens in de buurt van Oost-Nederland onderduiken na een kraak.’’ Het ligt voor de hand dat de Nederlandse bendes Duitse handlangers hebben. ,,Bijvoorbeeld Duitsers die voor hen een vakantiehuisje huren, als ze het zelf zouden doen, valt het té veel op’’, stelt Fijnaut.

Ploffen en kraken

De Nederlandse groepen ploffen en kraken al een paar jaar op Duits grondgebied. ,,Omdat je daar niet alleen veel pinautomaten hebt en deze pinautomaten veel minder beveiligd waren dan de pinautomaten op Nederlands grondgebied. De krakers noemden de Duitse automaten soms blikjes in vergelijking met de Nederlandse. Door schade en schande wijs geworden voeren de Duitse banken nu ook de beveiliging op, mede naar Nederlands voorbeeld.’’

Pakkans

Toch worden maar relatief weinig krakers opgepakt en berecht. ,,Waarom dit zo moeilijk is? Het gaat hier om gewelddadige beroepsmisdaad die – strafrechtelijk gezien – alleen met omvangrijk, indringend, langdurig landelijk en grensoverschrijdend beroeps-recherchewerk valt te stoppen. De griezelige vraag is of de Nationale Politie de mensen en middelen heeft om dit te doen…’’

Het onderzoek naar de plofkraak in Gramsbergen heeft gisteren nog niet tot arrestaties geleid.