Pinken op tijd gered bij grote schuurbrand in Dedemsvaart

Ommer­schans wil betere informatie over plannen Veldzicht

6:00 Niet alleen inwoners van Balkbrug, maar ook van Ommerschans zijn bezorgd over plannen voor het huisvesten van twintig ‘ongedocumenteerde vreemdelingen’ met psychiatrische problemen in een beschermde woonvoorziening, buiten de poorten van de kliniek Veldzicht. Dit in Balkbrug gevestigde ‘centrum voor transculturele psychiatrie’, dat onder meer psychiatrische hulp biedt aan mensen met een niet-westerse achtergrond, heeft meerdere locaties op het oog voor zo'n woonvorm, nabij Ommer grondgebied. De gemeente Ommen laat de informatievoorziening echter over aan Veldzicht, en aan buurgemeente Hardenberg waar Balkbrug onder valt.