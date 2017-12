Pizzaketen Domino’s opent in Hardenberg

Nog even en dan openen de jonge ondernemers Julius Overweg en Yannick Dokter de deuren van Domino’s Pizza in Hardenberg.

Het pand was al een hele tijd ingericht. Maar vanwege vertragingen en de drukte van hun andere pizzeria in Emmeloord waar ze net mee waren begonnen, hebben de twee ondernemers uit Kampen de opening wat opgeschoven. Nu is het bijna zo ver. Woensdag 27 december gaan de deuren open en kunnen liefhebbers van Amerikaanse pizza’s genieten.

Quote Onze focus ligt echt op het maken van Amerikaanse pizza’s Yannick Dokter

Volgens ondernemer Yannick Dokter (24) is het pand aan de Fortuinstraat, waar eerst het uitzendbureau Start People zat, een perfecte plek voor de pizzeria. ,,Het is gelegen op een centrale plek in de stad, aan het begin van een drukke straat. Daarnaast zijn er vlakbij parkeerplaatsen. Handig voor mensen die even snel een pizza op komen halen.”

Over het feit dat er al een paar pizzeria’s in de stad zijn gevestigd maken de ondernemers zich niet druk. Volgens hen is het concept van Domino’s Pizza heel anders. Dokter: ,,Onze focus ligt echt op het maken van Amerikaanse pizza’s. De reeds gevestigde restaurants focussen zich ook op andere producten.”

Van koerier tot eigenaar

Het is niet de eerste pizzeria van de twee ondernemers. Ooit waren ze begonnen als pizzakoeriers en zijn nu eigenaren van Domino’s Pizza in Hoogeveen, Emmeloord en Hardenberg. Over de stad Hardenberg is Dokter erg te spreken. ,,Het is een bruisende stad met veel jongeren. Dat is voor ons alleen maar goed omdat we een jongere doelgroep hebben.”