Plaatselijk belangen en gemeente Hardenberg werken samen bij versnelling woningbouw

De gemeente Hardenberg werkt ook de komende jaren samen met elf plaatselijk belangen bij het sneller en meer bouwen van woningen in de kernen. Hierover zijn afspraken vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten.

Wethouder Martijn Breukelman: ,,We bouwen de komende jaren gemiddeld 400 woningen per jaar voor verschillende doelgroepen. En we bouwen vooral ook waar behoefte aan is. Dat is een enorme opgave. We hebben de plaatselijk belangen daarbij hard nodig. Want zij weten aan wat voor woningen de inwoners van de kernen behoefte hebben.”

Positieve ervaringen

De afspraken over woningbouw met de plaatselijk belangen zijn in 2018 voor het eerst gemaakt en werden voor een periode van vier jaar vastgelegd in een woningbouwconvenant. Eind vorig jaar is de samenwerking opnieuw beoordeeld. De positieve ervaringen zijn reden voor de gemeente en elf plaatselijk belangen om ook voor de komende drie jaar samen te werken. De convenanten zijn ondertekend door de plaatselijk belangen in Balkbrug, Bergenheim, Bruchterveld/Ebbenbroek, De Krim, Dedemsvaart, Gramsbergen (Stadsbelang), Kloosterhaar, Lutten, Beerzerveld-Mariënberg, Sibculo en Slagharen.

In de woningbouwconvenanten is afgesproken is dat de gemeente en de plaatselijke belangen ten minste een keer per jaar de situatie op de woningmarkt binnen de kern bespreken. Het gaat dan om de afname van woningen, de vraag naar nieuwbouwwoningen en het aantal woningen dat nog gebouwd kan worden. Daarnaast gaat de gemeente een woningbehoefteonderzoek doen om een nog beter beeld te krijgen.