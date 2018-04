Plafond De Kiefer Dedemsvaart kost ruim drie ton

Dankzij een tijdelijk plafond dat deze week aangebracht wordt kan het zwembad vanaf aanstaande maandag weer fatsoenlijk gebruikt worden. Lesgeven was akoestisch gezien ondoenlijk, omdat na verwijdering van het oude plafond, dat in januari deels naar beneden kwam, de galm alles overstemde. Onderzoek en tijdelijk plafond kosten 64.500 euro, zo blijkt uit een overzicht van het Hardenbergse college van burgemeester en wethouders.

Inkomsten

In de zomerperiode wordt een definitief nieuw plafond aangebracht. Hiervoor is 245.000 euro gereserveerd. Het bad moet daarvoor opnieuw een aantal dagen gesloten worden. De inschatting is dat De Kiefer in periodes waarin er niet gezwommen kan worden 20.000 euro aan inkomsten misloopt.