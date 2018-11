Plan voor Vechtpark Gramsbergen 'voorbarig’

Dijkwach­ters checken dijk langs de Vecht voor eventuele noodsitua­ties

10 november Met de satelliettelefoon in de hand, regen en wind trotserend, liepen de dijkwachters vanochtend over de dijken langs de Vecht. De vrijwilligers moeten in noodsituaties de staat van de dijken controleren, door middel van patrouilles. Vanochtend werd er geoefend. Het Waterschap Vechtstromen heeft op enkele plaatsen ‘schade’ aangebracht en deze in beeld gebracht met foto’s.