Plan waterschapsheffing voor huishoudens Vechtstromen te temperen afgeschoten

Maarten Offinga 1 jaar burgemees­ter: ‘Inwoners, wees trotser op Hardenberg’

2 oktober Maarten Offinga is een jaar burgemeester van Hardenberg. Een ding viel hem in die periode op: de gemeente groeit in woningbouw en economie, maar dat wordt niet beloond met een goede infrastructuur. ,,Verbetering van de N-wegen had al in de steigers moeten staan.’’