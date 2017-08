Pleinfestijn Hardenberg al snel een vaste waarde

Het Pleinfestijn is vaste prik op de laatste zaterdag in augustus. Wat begon als geintje tijdens het Zomerfestival is uitgegroeid tot een concert waarvoor Hardenbergers de agenda blokken. De gemoedelijke sfeer, de meezingers en de gratis entree zijn ingrediënten om een avond met gezin of vrienden door te brengen. En dat terwijl het Pleinfestijn pas drie edities achter de rug heeft. Het imago is het gevolg van een uitgekiende strategie.