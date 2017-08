Pleinfestijn Hardenberg met O'G3ne en wegblokkades

Wie zaterdag naar het Pleinfestijn in Hardenberg gaat, moet eerst door een veiligheidsbarrière. Met een tassencontrole, vloeistoffenverbod en wegblokkades is het rijtje veiligheidsmaatregelen imposant.

Van angst voor terreur is volgens organisator Jos Warringa geen sprake: ,,We willen bezoekers een vertrouwd gevoel geven. Het is niet de bedoeling om angst te creëren, maar bezoekers een gezellige leuke avond te bieden." Onderweg naar het plein zien zij dat palen in de weg standaard omhoog staan om auto's de toegang te belemmeren. Het centrum is volledig afgezet met hekken. Om controle mogelijk te maken gaan bezoekers via twee poorten de Markt op. Het is aan te raden om geen tassen mee te nemen. Wie dat wel doet, wordt onderworpen aan een grondige inspectie.

De organisator van het pleinfestijn denkt dat het vooral wennen wordt voor bezoekers. ,,De maatregelen die wij nemen zijn tegenwoordig op festivals heel normaal", weet Warringa. ,,Bij evenementen in Amsterdam ook, maar dit is in Hardenberg. Het is wennen en daarom communiceren wij de maatregelen vooraf. Ik merk ook dat hoe groter het evenement is, hoe meer mensen vragen welke veiligheidsmaatregelen er zijn."

